2025-02-02 15:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان رایدەگەیەنێت، دوو بازرگانی ماددەی هۆشبەریان دەستگیرکردووە و دەستیشیان بەسەر حەوت کیلۆگرام لەو ماددەیەدا گرتووە.…

The post دوو بازرگان بە حەوت کیلۆگرام ماددەی هۆشبەرەوە دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.