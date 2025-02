2025-02-02 18:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، لەگەڵ گەیشتنی پارەكەی بەغداد وەزارەتی دارایی خشتەی مووچە رادەگەیەنێت و دەست بە دابەشكردنی مووچە…

