2025-02-02 18:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت” لەم یەك دوو رۆژەدا مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دەنێردرێت”. پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایگەیاند،…

