2025-02-02 20:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەتی هەرێم، رایگەیاند، “بابەتی مووچەی مانگی 12 دانەخراوە و هەردوو وەفدی هەرێم و عێراق گفتوگۆی لەبارەوە دەکەن”.…

The post پێشەوا هەورامانی: بابەتی مووچەی مانگی 12 دانەخراوە و وەفدی هەرێم و بەغداد گفتوگۆی لەسەردەکەن appeared first on Esta Media Network.