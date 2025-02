2025-02-02 21:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریكا رایدەگەیەنێت، ئەوەی لە سوریا گوزەرا هەنگاوی لەپێشینە بوو و پاش ئەویش نۆرەی عێراقە. جۆو…

