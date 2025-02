2025-02-03 10:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی رایگەیاند، “بكوژی ژنەكەی شەوی رابردووی گەڕەكی كانی كوردە خۆی رادەستی هێزەكانمان كرد “. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای…

