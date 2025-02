2025-02-03 13:54:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – کریستاڵ پاڵاس ئۆفەرێکی فەرمی تۆتنهام بۆ گواستنەوەی مارک گێی رەتدەکاتەوە. رۆژنامەنووسی تۆڕی ئاتلێتیک دەیڤد ئۆرنشتاین بڵاویکردووەتەوە، کریستاڵ پاڵاس ئۆفەرێکی گەورەی تۆتنهامی بۆ گواستنەوەی مارک گێی بەرگریکاری هەڵبژاردەی ئینگلتەرا رەتدەکاتەوە و ئامادە نییە لەم زستانە دەستبەرداری ببێت. ? Crystal Palace reject major bid from Tottenham Hotspur to sign Marc Guehi permanently. #THFC + other …