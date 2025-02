2025-02-03 13:55:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق، دەستەی دەستپاکیی راسپارد بۆ لێکۆڵینەوە لە پێشێلکاریی پێشینەکانی خانەنشینان و حاڵەتەکانی ساختەکردن لە مامەڵەی…

The post سودانی دەستەی دەستپاکیی بۆ لێکۆڵینەوە لە مووچەی خانەنشینان راسپارد appeared first on Esta Media Network.