2025-02-03 13:55:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی توند دەکات و رایدەگەیەنێت، ئەگەر نۆکەندی پەنەما وەرنەگرنەوە، “ئەوا شتێکی زۆر بەھێز ڕوودەدات”.…

The post ترەمپ هەڕەشە دەکات؛ شتێکی زۆر بەهێز روودەدات appeared first on Esta Media Network.