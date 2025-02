2025-02-03 13:55:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەبارەی هەمواری یاسای بودجەوە پەیامێکی بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت، “پیشوازیی لێدەکەین”. نێچیرڤان بارزانی لە…

The post پەیامێک لە نێچیرڤان بارزانییەوە لەبارەی هەمواری یاسای بودجە appeared first on Esta Media Network.