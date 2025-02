2025-02-03 17:45:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – مانچێستەر سیتی گرێبەستی نیکۆ گۆنزالێزی یەکلایی کردەوە. رۆژنامەنووسی ئیتاڵی فابریزیۆ رۆمانۆ بڵاویکردووەتەوە، هەموو شتێک کۆتایی هاتووە و مانچێستەر سیتی گرێبەستی نیکۆ گۆنزالێز، ئەستێرەی پۆرتۆی یەکلایی کردووەتەوە. بەگوێرەی زانیارییەکانی رۆمانۆ، مانچێستەر سیتی لەبەرامبەر گواستنەوەی ناوەڕاستکارە ئیسپانییەکە بڕی 60 ملیۆن یۆرۆ بە پۆرتۆ دەدات. ?? EXCLUSIVE: Nico González to Manchester City, here we go! ? …