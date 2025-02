2025-02-03 20:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پەیامێکدا بڵاویکردەوە، پشتیوانێکی راستوڕەوانی هەموو داخوازییەکی رەوای مامۆستایان و هەموو چین و…

The post مەکتەبی سیاسیی یەکێتی راگەیەندراوێک بڵاودەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.