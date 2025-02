2025-02-04 00:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، لەگەڵ سەرۆك كۆماری عێراق گفتوگۆمان لەبارەی چۆنییەتی چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغداد…

The post قوباد تاڵەبانی: گفتوگۆمان لەبارەی چۆنییەتی چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغداد كرد appeared first on Esta Media Network.