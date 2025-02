2025-02-04 09:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ئێڤەرتن بە سەرکەوتوویی گرێبەستی لەگەڵ کارلۆس ئالکاراز واژۆ کرد. لەسەر داوای دەیڤد مۆیس، راهێنەری نوێی ئێڤەرتن، ئالکاراز، یاریزانی پێشووی ساوسامتن و ئێستای فلامێنگۆ، بەخواستن تاوەکو کۆتایی ئەم وەرزە پەیوەندی بە ئێڤەرتنەوە کرد. We have signed Argentinian midfielder Carlos Alcaraz on loan from @Flamengo for the rest of the 2024/25 campaign, with an option …