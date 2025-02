2025-02-04 09:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، ئاستۆن ڤیلا گواستنەوەی ئاکسێل دیساسی، بەرگریکاری چێڵسی ئاشکراکرد. دیساسی تاوەکو کۆتایی وەرز یاریی بۆ کەتیبە پڕ ئەستێرەکەی یونای ئێمری دەکات، ئەمەش دوای گفتوگۆییەکی خێرا و کورتی نێوان هەردوو یانەکە. Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 4, …