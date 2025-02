2025-02-04 16:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کەرکوک مامۆستایانی خوێندنی کوردی گردبوونەوەی ناڕەزایەتییان ئەنجامدا و داوای تەوتینکردنی مووچەکانیان کرد. ئەمڕۆ سێشەممە، لە کەرکوک نوێنەری…

The post لە کەرکوک مامۆستایانی خوێندنی کوردی داوای تەوتینکردنی مووچەکانیان دەکەن appeared first on Esta Media Network.