2025-02-04 17:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نووسینگەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بانکی ناوەندی لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا، چەند چاکسازییەکی ستراتیژیی بانکییان راگەیاند. لە راگەیەندراوە…

The post نووسینگەی سودانی و بانکی ناوەندی راگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.