2025-02-04 20:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ناوخۆی ئەڵمانیا رایدەگەیەنێت، لە ماوەی ساڵی 2024ـدا، داوای مافی پەنابەری بە ڕێژەی 34% لە وڵاتدا کەمیکردووە و…

The post ئەڵمانیا: لە ساڵی 2024ـدا داوای مافی پەنابەری بە ڕێژەی %34 کەمیکردووە appeared first on Esta Media Network.