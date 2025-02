2025-02-04 20:27:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی بایرن میونشنی ئەڵمانی گرێبەستی ئالفۆنسۆ دەیڤزی كەنەدی و ئەستێرەی یانەكەی نوێ دەكاتەوە. ئالفۆنسۆ دەیڤز لە زستانی ساڵی 2018 لە ریزەكانی ڤانكۆڤەرەوە بە بەهای 14 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە بایرن میونشنەوە كرد و گرێبەستەكەی لەگەڵ ئەو یانەیە لە هاوینی ئەمساڵدا بەسەردەچێت. ? Alphonso Davies commits future to Bayern Munich by agreeing new 4.5yr …