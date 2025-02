2025-02-04 21:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی حکومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە زانکۆ و دامەزراوەکانى ئەو وەزارەتە، هەزار و 623…

The post وەزارەتى خوێندنى باڵا: لە زانکۆ و پەیمانگەکان هەزار و 623 مامۆستا و فەرمانبەر خانەنشین دەبن appeared first on Esta Media Network.