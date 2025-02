2025-02-04 23:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت، رۆژی پێنجشەممەی ئەم هەفتەیە، دەستدەکرێت بە دابەشکردنی هاوکاریی هاوپەیمانان بۆ مانگی یەک. وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی…

