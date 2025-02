2025-02-05 09:30:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەتیفە دروبی هاوسەری ئەحمەد شەرع سەرۆکی کاتیی سوریا، بۆ یەکەمجار بە شێوەیەکی رەسمی لە میدیاکانەوە دەرکەوت و ناسێنرا.…

The post خانمی یەکەمی سوریا کێیە؟ appeared first on Esta Media Network.