2025-02-05 11:31:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی رەئوف نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بڵاویکردەوە، هەفتەی داهاتوو مامۆستایانی گرێبەست سێ مووچە وەردەگرن. عەلی رەئوف نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست…

