2025-02-05 11:31:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای بریتش پتڕۆڵیۆمی بەڕیتانی، بڕی 25 ملیار دۆلار لە پرۆسەی چاکسازیکردن لە نەوتی کەرکوکدا خەرجدەکات. ئاژانسی رۆیتەرز بڵاویکردووەتەوە،…

