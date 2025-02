2025-02-05 14:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەگەڵ سەرۆکی دادگای فیدراڵی کۆبووەوە و جەختی لە پابەندبوونییان بە بڕیارەکانی دادگاکە کردووەتەوە. ئەمڕۆ…

