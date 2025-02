2025-02-05 21:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای بڕیارەکانی ئەمڕۆ چوارشەممەی سەرۆكی ئەمەریكا دژ بە ئێران، بەهای تمەنی ئێرانی بۆ نزمترین ئاست لە مێژووی ئەو…

The post بەهای تمەنی ئێرانی بۆ نزمترین ئاست لە مێژوودا دابەزی appeared first on Esta Media Network.