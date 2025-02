2025-02-06 09:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە رووداوێکی هاتوچۆدا وریا حەمەکەریم رۆژنامەنووسی کورد گیانیلەدەستدا. بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە کاتژمێر 5:30 خولەک رووداوێکی هاتوچۆ…

The post رۆژنامەنووس وریا حەمەکەریم لە رووداوێکی هاتوچۆدا گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.