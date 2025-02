2025-02-06 13:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیه‌تی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەهۆی ئەوەی کاری سیحر و جادووی تێدا ئەنجامدراوە، ئارایشتگایەکیان داخست. قائیمقامیه‌تی سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

