2025-02-06 14:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم، کەمکردنەوەی بەشێک لە پرۆگرامی خوێندنی بەشێک لە وانەکانی قۆناغی 9 و 12 بۆ تاقیکردنەوە گشتییەکان…

