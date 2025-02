2025-02-06 17:00:07 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یەكێک لە ئەستێرەكانی یانەی ریال مەدریدی ئیسپانی دەیەوێت گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەكەی نوێ بكاتەوە. بە گوێرەی زانیارییەكانی رۆژنامەی ئاس، لوكا مۆدریچ دەیەوێت گرێبەستەكەی لەگەڵ ریال مەدرید بۆ ماوەی وەرزێكی دیكە نوێ بكاتەوە. ? NEW: Luka Modrić wants to RENEW for another year. @diarioas pic.twitter.com/03XmDyJ6Ax — Madrid Zone (@theMadridZone) February 6, 2025