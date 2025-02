2025-02-06 17:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانى پیرۆزبایى ساڵیادى راگەیاندنى یەکگرتووى ئیسلامى دەکات و دەڵێت، هیوادارم رۆڵی میانڕەوانەی یەکگرتوو بەردەوام بێت لەپێناو…

The post پەیامێک لە بافڵ جەلال تاڵەبانى-یەوە appeared first on Esta Media Network.