2025-02-06 20:25:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ بوومەلەرزەیەک لەسەر سنووری نێوان عێراق و ئێراندا روویدا. دەستەی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی عێراق رایگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ…

The post بوومەلەرزەیەک لە سنووری عێراق و ئێراندا روویدا appeared first on Esta Media Network.