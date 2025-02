2025-02-06 23:00:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی بەشێك لە خانەنشینانی عێراق داوای زیادکردنی مووچەکانییان لە مانگی رەمەزاندا کرد، حکومەتی عێراق روونکردنەوەیەکی تایبەت بە…

The post روونکردنەوە دەربارەی زیادکردنی مووچەی خانەنشینانی عێراق دەدرێت appeared first on Esta Media Network.