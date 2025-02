2025-02-06 23:45:52 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم بۆ مانگەكانی داهاتوو دەنێردرێت، بەو ئومێدەی تێبینییەكانی وەزارەتی دارایی عێراق چارەسەربكرێن.…

