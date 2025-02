2025-02-07 10:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی سەرتاسەریی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی، رایگەیاند، “ئەمڕۆ لە سلێمانی خۆپیشاندان دەکەین و رۆژی یەکشەممە لەگەڵ مانگرتووان دەچینە…

The post ئەنجومەنی سەرتاسەریی مامۆستا و فەرمانبەرانی ناڕازی: لەگەڵ مانگرتووان خۆپیشاندان دەبەینە هەولێر appeared first on Esta Media Network.