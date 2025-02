2025-02-07 17:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی رەگەزنامە و باری شارستانیی سلێمانی ئاگاداری سەرجەم هاوڵاتییانی دەكاتەوە كە لە رۆژی یەكشەممەوە سەرجەم فەرمانگەكانی كارتی نیشتمانی…

