2025-02-07 19:10:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری سەنتەری فریاكەوتنی خێرای سلێمانی رایدەگەیەنێت، دۆخی تەندروستیی یەكێك لە مانگرتووان تێكچووە و رەوانەی نەخۆشخانە كراوە. سامان نادر،…

