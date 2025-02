2025-02-07 21:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی مانگرتووان رایدەگەیەنێت، دۆخی مامۆستایانی مانگرتوو باش نییە و پزیشكەكان ئاماژەیان بۆ ئەوە كردووە مانگرتنەكە كاریگەری لەسەر جەستەیان…

