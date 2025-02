2025-02-08 10:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بومەلەرزەیەک بە گوڕى 4.8 پلەى رێختەر دەریاى ئیجەى لە رۆژئاواى تورکیا هەژاند. بەپێى فەرمانگەى کارگێڕیى کارەسات و بارى…

