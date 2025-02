2025-02-08 13:00:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی لەبارەی کەشوهەوای بەفربارینەوە چەند رێنماییەکی بۆ شۆفێران بڵاوکردەوە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا رایدەگەیەنێت، “لە…

