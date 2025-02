2025-02-08 13:55:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە بازگەکانى هەولێر لەڕێى پشکنینى کارتى زانیارى یان کارتى نیشتمانییەوە رێگە بە دانیشتووانى سلێمانى و دەوروبەرى نادرێت بچێتە…

