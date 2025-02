2025-02-08 15:05:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ھاتوچۆی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەھۆی بارینی بەفر و بونی بایەکی بەھێز، رێگەکانی چوونە سەر چیاکانی ئەزمڕ و گۆیژە…

The post رێگەکانی چوونە سەر چیاکانی ئەزمڕ و گۆیژە داخران appeared first on Esta Media Network.