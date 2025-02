2025-02-08 16:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگای هەولێر رایدەگەیەنێت، لەلایەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە، رەزامەندی بۆ پێدانی زەوی بە 73 هەزار کارمەند و فەرمانبەری وەزارەتی…

