2025-02-08 16:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهای تمەنی ئێرانی دابەزینێکی تری بەرچاوی تۆمارکرد و ئەمڕۆش نرخەکەی بۆ نزمترین ئاستی لە مێژوودا دابەزی. ئەمڕۆ شەممە،…

The post تمەنی ئێرانی نزمترین بەهای لە مێژوودا تۆمارکرد appeared first on Esta Media Network.