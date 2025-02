2025-02-08 17:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند، لە ساڵی رابردوو کۆی ئەو بڕە پارەیەی بۆ پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان تەرخانکرابوو زیاتر لە 12 ترلیۆن…

The post سودانی: ساڵی رابردوو لە عێراق 12 ترلیۆن دینار لە پڕۆژە خزمەتگوزارییەکاندا خەرجکراوە appeared first on Esta Media Network.