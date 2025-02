2025-02-08 20:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکوەزیرانی کەنەدا دەربارەی لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، “ئەو چاوی لەسەر سەرچاوە سروشتییەکانی کەنەدایە نەک ئامانجی دیکە”.…

