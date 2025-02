2025-02-08 22:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی سلێمانی رایگەیاند، بەهۆی خراپی دۆخی کەشوهەواوە سبەینێ لە خوێندنگە ناحکومییەکان پشووی رەسمییە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی…

The post بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی سلێمانی: سبەینێ لە خوێندنگە ناحکومییەکان پشووی رەسمییە appeared first on Esta Media Network.