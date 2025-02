2025-02-08 22:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کۆمپانیای نیشتمانیی گازی ئێران، بەردەوامبوونی هەناردەی گازیی سروشتی لە ئێرانەوە بۆ عێراق راگەیاند. ئەمڕۆ شەممە، سەعید تەوەکولی،…

The post بەرپرسێکی ئێران: هەناردەکردنی گازی سروشتیی بۆ عێراق بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.