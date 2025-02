2025-02-09 00:01:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم رایگەیاند، بۆ پشووی سبەینێ دەسەڵاتیان داوەتە سەرۆکایەتیی زانکۆکان. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی…

The post وەزارەتی خوێندنی باڵا لەبارەی پشووی سبەینێوە بڕیاریدا appeared first on Esta Media Network.