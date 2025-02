2025-02-09 08:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

درەنگانی شەوی رابردوو بومەلەرزەیەک نزیک هەڵەبجەی هەژاند و هیچ زیانێکی بەدواوە نەبوو. دەستەی کەشناسی و بومەلەرزەزانیی عێراق بڵاویکردەوە،…

The post بومەلەرزەیەک لە هەڵەبجە روویدا appeared first on Esta Media Network.